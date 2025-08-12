¡Terribles imágenes! Se hicieron pasar por clientes y robaron toda la venta de una heladería

El asalto se registró en una heladería ubicada en la localidad de Rafael Castillo, La Matanza, Argentina, una pareja ingresó al negocio y amenazaron a los trabajadores para que les entreguen el dinero de la venta del día.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, y se ve como la pareja ingresó al comercio y simuló que iba a comprar helado. El hombre caminó hasta la zona donde están los sabores, mientras ella hablaba con las empleadas.

Unos segundos después, el ladrón volvió a acercarse al costado del mostrador y sacó un revólver. Para que nadie se diera cuenta, tapó el arma con su propio torso y la utilizó para amenazar a las trabajadoras.

Las empleadas rápidamente agarraron una bolsa del local y empezaron a meter todo el dinero posible.

Una vez que llenaron la bolsa con el dinero de la recaudación, la pareja de delincuentes se retiró por la puerta de entrada, se subió al auto en el que había llegado y escapó.

Tras lo ocurrido, las trabajadoras llamaron a la Policía y mediante un operativo de rastrillaje, lograron encontrar a los asaltantes en el motorizado en que escaparon, ya que el vehículo fue captado por las cámaras.

A continuación puede ver el video del asalto:

