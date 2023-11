Desahuciado rogó para que alguien adopte a su perrito cuando él muera

Cargando...

Un hombre se volvió viral en plataformas sociales, luego de que pidiera don con desesperación que alguien adoptara a su perrito, porque él se encontraba desahuciado y viviendo los últimos momentos de su vida.

Las conmovedoras imágenes se volvieron virales en la plataforma china de TikTok, por la forma en que el hombre de nacionalidad peruana suplica a los internautas desde su camilla que alguien le dé un hogar a su amada mascota.

En el clip se ve a su mascota, un perrito a los pies de su camilla, se puso en dos patitas para alcanzar a ver a su compañero, mientras movía la colita y posteriormente se acostó en un cartón junto a su amigo humano para hacerle compañía.

El hospital ha permitido que el canino se quede con su dueño, quien vivía los últimos momentos de su vida, por lo que el animalito no quería apartarse de su dueño, esperando pasar el mayor tiempo posible con él.

En el desgarrador video ruega que una persona responsable y amorosa adopte a su can, porque es su mayor preocupación saber qué pasará con su compañero de cuatro patas, porque no quiere que le pase nada malo cuando él ya no esté.

"Que se lo lleve alguien que de verdad lo estime... nada más eso (…) "¿Qué cosa quisieras que pase con tu perrito? Que alguien venga, que lo quiera, que le dé su comidita... no te preocupes, Dios existe sabes, no te preocupes vamos a ver cómo se hace eso", dijo.

Una mujer bajo el usuario @normaecha grabó todo y le dice al señor que no se preocupe porque todo estará bien para su amada mascota. “Firulais”, continuaba en busca de un hogar, la persona que lo había adoptado lo abandonó.

Pero quién realizó la grabación del peludito, decidió adoptarlo y ahora tiene un nuevo hogar, amoroso y lleno de cariño. Su historia se registró en Perú, donde se dio el último adiós con su 'humano' que estaba internado en el Hospital Carrión.