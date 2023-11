"¡Cholita ardiente!": Embriaga con garapiña a Alan y le pide el salto del "Tigre"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Seductora y provocadora una hermosa cholita fue una tentación para Alan Vera, con su colorida pollera, curvas perfectas y su pícara mirada logró que se olvidara de Doña Yobi. Acompañada de una jarrita de barro, con el elixir del valle le hizo probar garapiña.

"Te vas a olvidar de todo lo que tenías hasta ahora (...)", le dijo la joven. Alan sorprendido la vio, mientras compartieron esta mágica bebida, cuyos ingredientes principales son la chicha y la canela. "Ay, ay, ay... Wilma a ¿qué hora vas por el pan?", dijo de forma carismática.

Luego la bella cholita le preguntó al conductor: "¿Ahora te acuerdas de alguien?", a lo que Vera dijo: "No me acuerdo de nadie, yo estoy soltero...No es cierto, no es cierto" reaccionó. "Qué me diste Wilma, mis piernas no responden, me siento raro, me hace calor" y al ritmo de las coplas Alan fue cediendo.

"¿Sabes el salto del Tigre?", ¿Entiendes quechua un poquito? ¡Te voy a enseñar ahora!...munakuyki", de esta forma la bella cholita sedujo a nuestro enamoradizo Alan. ¿Será que ya olvidó a Doña Yobi?