Es oficial: Alan le entregó el anillo de compromiso a doña Yobi

Santa Cruz, Bolivia

El "compromiso" entre Alan y doña Yobi ya es oficial. El presentador incluso se arrodilló y regaló flores amarillas para sellar el momento.

Todo sucedió en "Sabores Bolivianos", donde a Alan se le "juntó el ganado", ya que doña Rosa visitó el programa. Aunque no llevó las tripas que prometió, cocinó un delicioso y picante plato de thimpu que volvió a llamar la atención del presentador.

Alan no contaba con que en el mismo momento y lugar estaba doña Yobi, quien se presentó al ritmo de la morenada "Después de mí, cualquiera" y le reclamó que no le regaló flores amarillas el 21 de septiembre.

Él consiguió un ramo de flores amarillas, se arrodilló y decidió declararse.

"Yobi, yo sé que he comido carnes en otro lado, tal vez carnes que no debí probar, pero me gustaron. En cualquier lugar que estoy al final yo te comparo. A veces vienen, sí, cocineras que me cautivan, me ponen nervioso, pero al final tú me dejaste, me abandonaste y a Cochabamba te fuiste. Entonces, quiero pedirte que por favor, mediante este anillo de promesa y de compromiso dejemos de pelear y siempre seamos un solo sentimiento", afirmó ante la incredulidad de Yobi.