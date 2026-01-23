Prófugo y con condena: Implicado en asesinato de colombianos en Cochabamba estaba libre por orden judicial

Un nuevo escándalo rodea la administración de justicia en Cochabamba tras revelarse que uno de los principales sospechosos del asesinato de dos ciudadanos colombianos se encontraba en libertad de manera irregular. Se trata de Sergio Ontiveros, quien, según informes oficiales, debería haber estado tras las rejas cumpliendo una condena por narcotráfico.

Un historial de impunidad

El Fiscal Departamental, Osvaldo Tejerina, informó que Ontiveros cuenta con antecedentes penales por tráfico de sustancias controladas. Inicialmente, el sujeto cumplía detención preventiva; sin embargo, un juez decidió otorgarle la cesación a la detención preventiva, permitiéndole salir bajo medidas sustitutivas.

Una vez fuera del penal, el acusado incumplió sistemáticamente con todas las restricciones impuestas, incluyendo las presentaciones obligatorias ante el juzgado. Ante este desacato, la justicia emitió un mandamiento de condena por 10 años de prisión, pero Ontiveros permaneció prófugo, tiempo que presuntamente aprovechó para participar en nuevos delitos.

Las investigaciones vinculan ahora a Ontiveros con los hechos de violencia ocurridos el pasado 27 de diciembre de 2025 en la localidad de Ayopaya, municipio de Independencia. En dicho evento, dos ciudadanos colombianos fueron asesinados y una camioneta fue robada.

"Se logra establecer que esta persona, con probabilidad, estuviera vinculada a los asesinatos llevados adelante en Independencia. Verificados los datos, se ha efectivizado el mandamiento de condena pendiente y ahora también se lo somete ante la autoridad por este nuevo caso", detalló el fiscal Tejerina.

Mira la programación en Red Uno Play