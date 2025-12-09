¡Partidazo! Bolivia vs México: conozca cuándo y en qué estadio se jugará

Ambos seleccionados se preparan para encarar competencias importantes: en el caso de La Verde, el repechaje rumbo al Mundial, y en el caso de la selección azteca, su participación como anfitriona en la Copa del Mundo 2026.

Bolivia enfrentará a México en un partido amistoso de preparación con miras al repechaje mundialista de marzo. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó la fecha y el escenario donde se disputará este duelo de alto voltaje.

Será un encuentro en el que ambas selecciones contarán con sus máximas figuras en busca de afinar detalles antes de sus compromisos decisivos. Por el lado boliviano podrían estar Miguel Terceros, Fernando Nava o Robson Matheus; mientras que México podría alinear a Raúl Giménez y a la sensación del Mundial Sub-20, Gilberto Mora. Cabe destacar que México será uno de los anfitriones de la Copa del Mundo 2026.

La FBF confirmó que el partido se jugará el 25 de enero y marcará el estreno del renovado estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra. Este compromiso forma parte de la agenda de preparación de La Verde, que incluye también los duelos ante Panamá el 18 de enero y contra República Dominicana el 31 del mismo mes.

