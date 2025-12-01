Trabajadores de salud suspenden paro para el 9 y 10 de diciembre; Alcaldía asegura que no adeuda sueldos

Los trabajadores del sector salud de Santa Cruz anunciaron la suspensión temporal del paro que habían planeado para los días 4 y 5 de diciembre, y confirmaron que se llevará a cabo los días 9 y 10 de este mes. La decisión se tomó tras un ampliado de los sindicatos y federaciones de salud de la ciudad y la provincia.

Roberth Hurtado, secretario de los trabajadores, señaló que la medida responde a la falta de respuesta de las autoridades respecto a los salarios y bonos pendientes.

“Estamos reunidos con la federación y sindicatos de la ciudad y provincia. Si bien íbamos a ingresar a un paro esta semana, la mayoría pidió suspenderlo para el 9 y 10 de diciembre. Vamos a dar cumplimiento, porque el alcalde Jhonny Fernández nos debe a todos los que tenemos ítems de la Alcaldía”, afirmó Hurtado.

El dirigente también acusó a la Gobernación de incumplir acuerdos con el Ministerio de Salud y advirtió que, de no recibir una solución, podrían iniciar un paro de 48 horas la próxima semana.

“Las autoridades no hacen nada, no les interesa la salud de la población, nos obligan a parar por salario y bonos”, agregó.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, negó las acusaciones y aseguró que no existen deudas salariales con el personal de salud.

“No le debemos sueldo a nadie. Se atrasan en el mes, pero se paga. Siempre se le ha cancelado a la gente de salud. Es mentira lo que dicen de que le debemos tres meses”, indicó Fernández, mostrando certificados de pago a los trabajadores.

El alcalde aclaró que los retroactivos y nivelaciones solicitadas por los sindicatos requieren aprobación del Consejo Municipal y que no pueden pagarse sin dicha autorización. Además, hizo un llamado a la reflexión y al respeto hacia los pacientes, señalando que sólo el 30% del personal de salud participa en paros a pesar de recibir sueldo los 365 días del año.

