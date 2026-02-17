TEMAS DE HOY:
Conductor en estado de ebriedad Accidente de Tránstio Sorata La Paz

32ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Alarma en Bolivia: 10 feminicidios en solo mes y medio de 2026

En lo que va de 2026, Bolivia registra 10 feminicidios, con mayor incidencia en La Paz, según datos del Ministerio Público. El último caso ocurrió en Charazani.

Juan Marcelo Gonzáles

17/02/2026 12:55

Foto: Fiscalía General del Estado
Bolivia

Escuchar esta nota

La Paz concentra la mayor cantidad de casos y el más reciente ocurrió en Charazani, donde la Fiscalía investiga la muerte de una mujer de 47 años.

Bolivia registra un total de 10 feminicidios entre el 1 de enero y el 16 de febrero de 2026, según datos oficiales del Ministerio Público, que alertan sobre la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres en el país.

El departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de casos, con cuatro víctimas, seguido por Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, que registran dos casos cada uno. En contraste, los departamentos de Pando, Beni, Potosí, Chuquisaca y Tarija no reportan feminicidios en este periodo.

El caso más reciente ocurrió en el municipio de Charazani, donde la Fiscalía investiga el feminicidio de una mujer de 47 años, identificada como Catalina Y. C., cuyo fallecimiento se registró el pasado 13 de febrero.

De acuerdo con el informe fiscal, el principal sospechoso es su esposo, Rogelio V. H., quien actualmente es buscado por las autoridades para que preste su declaración y se esclarezcan las circunstancias del hecho.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones y reiteró su compromiso de procesar a los responsables, mientras instituciones y organizaciones sociales insisten en la necesidad de reforzar las medidas de prevención y protección para frenar la violencia contra las mujeres en el país.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD