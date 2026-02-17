Alarma en Bolivia: 10 feminicidios en solo mes y medio de 2026

La Paz concentra la mayor cantidad de casos y el más reciente ocurrió en Charazani, donde la Fiscalía investiga la muerte de una mujer de 47 años.

Bolivia registra un total de 10 feminicidios entre el 1 de enero y el 16 de febrero de 2026, según datos oficiales del Ministerio Público, que alertan sobre la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres en el país.

El departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de casos, con cuatro víctimas, seguido por Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, que registran dos casos cada uno. En contraste, los departamentos de Pando, Beni, Potosí, Chuquisaca y Tarija no reportan feminicidios en este periodo.

El caso más reciente ocurrió en el municipio de Charazani, donde la Fiscalía investiga el feminicidio de una mujer de 47 años, identificada como Catalina Y. C., cuyo fallecimiento se registró el pasado 13 de febrero.

De acuerdo con el informe fiscal, el principal sospechoso es su esposo, Rogelio V. H., quien actualmente es buscado por las autoridades para que preste su declaración y se esclarezcan las circunstancias del hecho.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones y reiteró su compromiso de procesar a los responsables, mientras instituciones y organizaciones sociales insisten en la necesidad de reforzar las medidas de prevención y protección para frenar la violencia contra las mujeres en el país.

