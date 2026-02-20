Allanan iglesia evangélica por denuncia de presunto abuso sexual en Santa Cruz

Un operativo conjunto de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y el Ministerio Público culminó con el allanamiento y precintado de una iglesia evangélica ubicada en el cuarto anillo, zona este de Santa Cruz de la Sierra, tras una denuncia por presunto abuso sexual.

La fiscal asignada al caso, Laura Rojas, informó que el procedimiento se realizó en el marco de una investigación en curso y confirmó que el lugar fue asegurado como parte de las diligencias.

“Estamos realizando el precintado del lugar de los hechos de un delito de abuso. No puedo dar más datos porque el caso está en reserva”, señaló la autoridad en contacto con el medio televisivo Red Uno.

Consultada sobre la situación de una persona implicada en el proceso, Rojas confirmó que se encuentra con detención preventiva en el penal de Palmasola, mientras avanzan las investigaciones.

El Ministerio Público indicó que, debido a la naturaleza del caso y para proteger la investigación, no se brindarán mayores detalles hasta que se desarrollen las actuaciones correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play