Revelan nuevo video del atraco a tienda de anime en el centro de Santa Cruz

Nuevas imágenes captadas por las cámaras de seguridad revelan más detalles del violento atraco registrado en una tienda de anime ubicada en la calle 21 de Mayo, a escasos metros de la emblemática plaza 24 de Septiembre, en pleno centro de Santa Cruz de la Sierra.

El material audiovisual, grabado desde distintos ángulos dentro del mismo negocio, muestra con mayor claridad el rostro de los dos delincuentes antes de cometer el asalto. En las imágenes se observa cómo ambos sujetos ingresan al local fingiendo ser clientes, revisan productos y realizan consultas, aparentemente con la intención de no despertar sospechas.

Sin embargo, minutos después, al percatarse de que solo se encontraban dos jóvenes trabajadoras en el interior del establecimiento, uno de los individuos sacó un arma de fuego y las encañonó, mientras su cómplice colaboraba en la reducción de las víctimas.

Los antisociales lograron sustraer Bs 700 correspondientes a la venta del día, un teléfono celular y otras pertenencias personales, incluso los zapatos de una de las trabajadoras, antes de darse a la fuga.

Las primeras grabaciones difundidas mostraban el momento en que los sujetos amedrentaban a las víctimas; no obstante, este nuevo video permite apreciar con mayor detalle sus características físicas, elemento que podría ser determinante en la investigación.

El caso es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). El coronel Jhonny Coca, director de la unidad en Santa Cruz, informó que equipos de Crimen Organizado, del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y personal de laboratorio trabajan en el procesamiento y “congelamiento” de las imágenes para establecer el perfil de los sospechosos.

“Sepa la población que la Policía se encuentra en estado de alerta y realizando patrullajes de manera intensiva en el sector donde se cometió el hecho para evitar que continúen estos delitos”, señaló la autoridad policial.

Según los antecedentes preliminares, se presume que los autores serían de nacionalidad boliviana. La Policía espera que el análisis técnico de las grabaciones permita identificarlos y proceder con su captura en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play