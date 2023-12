Comandante tomó por el cuello, jaló y empujó al capitán Lara tras una conferencia

El comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Erick Enrique Holguín Doynel, tomó por el cuello al capitán Edman Lara, esto ocurrió tras la conferencia de prensa, donde la autoridad policial presentó los últimos casos resueltos. Este caso sorprendió a las personas y a los medios de prensa, que estaban en las afueras de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Según Lara, llegó a presentar una denuncia y es en ese momento cuando es increpado por el comandante. “Me acerqué al comandante para hacerle conocer que anoche un policía no quiso recibir la denuncia a un guardia que fue golpeado", señaló Lara. Sin embargo, relató que fue acusado de usurpación de funciones para luego jalonearlo, tomarlo por el cuello y empujarlo.

“No entiendo por qué me agrede. 'Usurpación de funciones', decía el coronel. Venir a denunciar a una institución pública como parte denunciante no es usurpación de funciones. No le da derecho a agredirme. Mire lo que me ha hecho: me ha roto mi micrófono, me ha arañado. Ya no podía más; me estaba asfixiando. No podía respirar. Si la gente no me ayudaba y la prensa no filmaba, otra hubiera sido la historia y estaría ahora sin vida. Tenemos un comandante abusivo que se pelea con la prensa, agresivo, que socapa la indisciplina y la corrupción de sus policías”, expresó Lara a RED UNO.