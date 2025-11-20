Sedes reporta aumento de casos de chikungunya y dengue en Santa Cruz

La época de lluvias está preocupando a las autoridades sanitarias en Santa Cruz. Según el Servicio Departamental de Salud (Sedes), se reportaron cinco nuevos casos, cuatro con chikungunya y uno de dengue en la última semana, por lo que pide a la población destruir los criaderos de mosquitos.

“Estamos haciendo una vigilancia constante; hemos visto que poco a poco los vecinos están tomando conciencia y están limpiando sus casas y sus aceras. Lo importante es que las personas que tengan el menor de los síntomas puedan acudir al centro médico”, afirmó Julio César Koca, director del Sedes Santa Cruz.

Koca resaltó que se viene trabajando diariamente con todas las redes de salud. “Nuestro equipo sale a realizar vigilancia todos los días y a destruir criaderos de mosquitos”, afirmó el director del Sedes.

