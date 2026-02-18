TSE acepta recusación contra su presidente en apelación vinculada a Mario Cossío

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), antes de ingresar al tratamiento del Recurso Extraordinario de Apelación contra la Resolución RSP-TED/TJA N° 015/2026, aceptó este miércoles 18 de febrero la solicitud de recusación presentada contra su presidente, Gustavo Ávila.

La pasada semana, la ciudadana Ceneida Segundo Cuéllar interpuso la recusación para que el titular del TSE se abstenga de conocer y resolver la apelación vinculada al proceso de inhabilitación del candidato a la Gobernación de Tarija, Mario Cossío, argumentando que la autoridad electoral habría emitido previamente una opinión pública sobre el caso.

Una vez resuelta la recusación, corresponde que los seis vocales restantes de la Sala Plena del TSE conozcan y resuelvan el recurso de apelación en un plazo de cinco días, una vez que el expediente sea radicado formalmente.

De acuerdo con los registros del TSE, a la fecha se tienen seis recursos provenientes del departamento de Beni, tres de Cochabamba y uno de cada uno de los departamentos de Tarija, La Paz y Santa Cruz.

