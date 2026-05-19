Largas filas en Viru Viru para enviar alimentos por vía aérea a La Paz debido a bloqueos

Largas filas, conservadoras sobre el piso y personas soportando el frío de la madrugada se registran en el área de carga del Aeropuerto Internacional Viru Viru, donde decenas de ciudadanos buscan enviar alimentos a sus familiares en La Paz ante el desabastecimiento provocado por los bloqueos.

Los usuarios denunciaron restricciones en los cupos, incremento en los costos de envío y extensas horas de espera para poder acceder al servicio aéreo.

“Nos restrieguen los cupos, tenemos que venir a dormir aquí para que nos puedan atender, estamos prácticamente más de diez horas”, relató un hombre que aguardaba en la fila junto a su conservadora.

Desde hace varios días, decenas de personas llegan incluso desde la noche anterior para intentar asegurar un espacio de envío. Algunos ciudadanos señalaron que la atención inicia recién a las 8:00 de la mañana, mientras los vuelos parten cerca de las 11:00.

“He llegado a las 22:00, soy el número 38; la gente que está por allá está por el número 100, no sé si lograrán enviar. Ellos deberían ver la forma de ayudar, hacer una extensión de horarios”, indicó otro afectado.

Los usuarios también pidieron que la atención comience más temprano. “Pedir a BoA que atienda desde las 6:00”, manifestó una mujer.

Entre los productos más enviados se encuentran carne de res, pollo y verduras, debido a la escasez y el elevado precio de los alimentos en la sede de Gobierno.

“Estoy enviando un poco de carne de res y pollo para mi familia. Allá no hay casi nada y el pollo está costando Bs 120 y Bs 130”, contó un ciudadano.

Además de las largas filas, los afectados denunciaron un incremento en las tarifas de envío. Según indicaron, actualmente el costo alcanza los Bs 9,68 por kilogramo, con un límite máximo de 25 kilos por persona.

La situación se repite diariamente en Viru Viru, donde largas hileras de conservadoras y personas bajo la intemperie reflejan la preocupación de las familias por abastecer a sus seres queridos en La Paz, ciudad que ya supera los 15 días de bloqueos.

El equipo de prensa de Red Uno buscó una versión oficial de los responsables del servicio aéreo; sin embargo, hasta el momento no se emitió un pronunciamiento sobre las denuncias de los usuarios ni sobre los pedidos de ampliación de horarios y cupos.

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