Quillacollo lanzará la Festividad de la Virgen de Urkupiña 2026 este 21 de mayo

La Alcaldía de Quillacollo realizará este miércoles 21 de mayo el lanzamiento oficial de la Festividad de la Virgen de Urkupiña 2026, una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes de Bolivia.

El acto se desarrollará en el frontis del Templo de San Ildefonso y fue coordinado por el Comité Interinstitucional encargado de la organización de la festividad.

El director de Cultura de Quillacollo, Elvis Leaño, informó que durante el lanzamiento se presentará la nueva imagen oficial de Urkupiña 2026, además del eslogan y el video promocional de la festividad.

Señaló que, pese a las dificultades económicas que atraviesa el municipio, se realizan gestiones para mejorar las actividades centrales y la entrada folklórica en honor a la Virgen.

“Estamos haciendo gestiones ante diferentes organizaciones e instituciones para ver cómo podemos mejorar la entrada de la Virgen de Urkupiña”, indicó Leaño.

Asimismo, recordó que la agenda incluirá actividades previas como la promesa, la entrada autóctona y la tradicional “Urkupiñita”, antes de los actos centrales programados entre el 14 y 16 de agosto de 2026.

Leaño también destacó que el Comité Interinstitucional continúa realizando seguimiento al proceso para que la Festividad de la Virgen de Urkupiña sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La festividad reúne cada año a miles de devotos, fraternidades folklóricas y visitantes nacionales e internacionales en el municipio de Quillacollo.

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