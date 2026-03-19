Anuncian cierre de vías en La Paz por traslado de restos de Eduardo Abaroa

La Alcaldía de La Paz anunció el cierre de varias vías en el macrodistrito Centro este viernes 20 de marzo desde las 16:00 horas, debido al traslado de los restos del héroe nacional Eduardo Abaroa, en conmemoración de los 147 años de la Guerra del Pacífico.

La medida forma parte de los actos protocolares que recuerdan esta fecha histórica para el país, por lo que se restringirá la circulación vehicular en un importante tramo del centro paceño.

Tramos afectados

Según el reporte oficial, el corte de vías abarcará el siguiente recorrido:

Plaza Mayor de San Francisco

Avenida Mariscal Santa Cruz

Avenida 16 de Julio (El Prado)

Avenida Landaeta

Avenida 20 de Octubre

Plaza Abaroa

Estas restricciones se aplicarán de manera temporal mientras se desarrolla el traslado, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones y utilizar rutas alternas.

Acto conmemorativo

El traslado de los restos de Eduardo Abaroa se realiza como parte de los homenajes por un nuevo aniversario de la Guerra del Pacífico, conflicto histórico que marcó la pérdida del litoral boliviano en 1879.

Este tipo de actos busca mantener viva la memoria histórica y rendir homenaje a los héroes nacionales.

Recomendaciones a la ciudadanía

Las autoridades municipales exhortaron a conductores y peatones a respetar las señalizaciones y disposiciones del personal de tránsito, además de planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.

Mira la programación en Red Uno Play