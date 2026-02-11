Terminal opera con normalidad y espera designación de nuevo administrador en Santa Cruz

Las actividades en la Terminal Bimodal volvieron a la normalidad luego de que el Viceministro de Transporte confirmara la destitución del administrador, medida que era exigida por la Federación de Ómnibuses.

Ernesto Flores, presidente de la Federación de Ómnibuses, informó que el servicio ya opera al 100% y que se suspendieron los cobros que generaron el conflicto.

“Ya estamos trabajando normalmente. En estos momentos ya no se están realizando los cobros. Esa era la molestia de todas las empresas, sindicatos y cooperativas que hacemos transporte interdepartamental, interprovincial e internacional”, manifestó Flores.

Según explicó, la autoridad nacional llegó con la instrucción de proceder con la destitución, lo que permitió levantar la medida y restablecer la salida de buses a todos los destinos.

Flores señaló que en los próximos días se designará a una nueva autoridad y expresó la expectativa del sector de mantener una relación de trabajo coordinada y transparente.

“Esperamos una buena relación, un buen trabajo y una coordinación real. Que venga con transparencia, con la mente puesta en trabajar en consenso con todos los operadores. Lo único que pedimos es que no haya corrupción ni extorsión”, afirmó.

Por su parte, desde la Terminal Bimodal se confirmó que todas las empresas se encuentran operando con normalidad y que los usuarios ya pueden adquirir sus pasajes sin inconvenientes.

Algunos viajeros señalaron que tuvieron que pasar la noche en la terminal debido al conflicto, pero ahora pudieron retomar sus planes de viaje con precios regulares.

Mira la programación en Red Uno Play