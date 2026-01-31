El clásico cruceño entre Oriente Petrolero y Blooming fue ratificado oficialmente y ya cuenta con precios definidos para el público que asistirá al estadio Ramón Aguilera Costas. El encuentro está programado para este domingo a las 15:00 y corresponde al partido de ida de los octavos de final del Torneo Amistoso de Verano 2026.

Las entradas comenzarán a comercializarse durante la jornada de hoy, una vez que se confirmó de manera definitiva la realización del compromiso. En los días previos, el partido estuvo en duda debido a demandas ejecutadas ante la FIFA que involucraban a ambas instituciones, situación que fue abordada por la Federación Boliviana de Fútbol mediante gestiones formales ante el ente rector.

La incertidumbre se mantuvo pese al carácter amistoso del certamen, ya que la FBF también solicitó a la FIFA la habilitación de futbolistas que llegaron esta temporada y que aún no contaban con inscripción oficial. Sin embargo, la respuesta fue negativa, lo que incrementó las dudas sobre la disputa del clásico.

Finalmente, Oriente Petrolero y Blooming deberán cumplir con sus compromisos económicos entre este sábado y el domingo, además de notificar oficialmente el pago correspondiente para evitar cualquier contratiempo. Con este escenario, el encuentro quedó confirmado y Santa Cruz se prepara para vivir una nueva edición del partido más esperado por sus hinchas.

precios de las entradas

• Butaca: Bs 260

• Preferencia Mayor: Bs 160

• Preferencia Menor: Bs 80

• General Mayor: Bs 120

• General Menor: Bs 60

• Curva Este Mayor: Bs 70

• Curva Este Menor: Bs 35

• Curva Oriente Mayor: Bs 70

• Curva Oriente Menor: Bs 35

