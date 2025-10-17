Un bebé entre los heridos tras un accidente fatal en la Bioceánica; tres serán sometidos a cirugía

Trece personas continúan internadas en una clínica de Santa Cruz tras el trágico accidente ocurrido en la carretera Bioceánica, donde un bus y un camión colisionaron dejando un saldo de dos personas fallecidas y, al menos, quince heridos, entre ellos un bebé.

De acuerdo con el informe médico brindado este viernes por la doctora Karen Mejía, de la clínica donde reciben atención las víctimas, diez de los pacientes se encuentran estables, mientras que tres presentan fracturas de consideración y serán sometidos a cirugías en las próximas horas.

“Los trece pacientes siguen internados, de los cuales tenemos tres de gravedad y un bebé. El bebé, gracias a Dios, se encuentra estable. Tenemos también un menor con fractura de tibia y peroné, dos pacientes adultos con fracturas en la nariz y una paciente femenina con fractura maxilofacial”, explicó la profesional durante un contacto con el programa El Mañanero.

La doctora Mejía confirmó además que la cirugía maxilofacial ya está programada, y que los demás pacientes evolucionan de manera favorable bajo observación médica.

El accidente se registró en la carretera Bioceánica, una de las rutas más transitadas del país, que conecta Santa Cruz con la frontera con Brasil. Las autoridades continúan investigando las causas del hecho, mientras familiares y allegados de las víctimas aguardan por su pronta recuperación.

