La Gran Batalla entra en zona caliente: tres equipos buscan seguir en carrera

La temática navideña se apodera del escenario en una gala decisiva, donde tres equipos lo dejarán todo para seguir en carrera rumbo a la gran final.
16/12/2025 19:45
La segunda noche de competencia de la semana llega cargada de emoción, adrenalina y espíritu navideño en La Gran Batalla, el escenario más grande de la televisión boliviana. Esta noche, tres equipos salen a escena con un solo objetivo: convencer al jurado y conquistar al público para mantenerse con vida en la competencia.
La presión aumenta, ya que solo algunos lograrán avanzar a las instancias decisivas de la competencia más importante del país. La gala promete coreografías impactantes, vestuarios especiales y presentaciones que pondrán a prueba el talento y la resistencia de cada equipo.
Cabe recordar que este lunes, tres equipos lograron imponerse gracias al respaldo del jurado y del público, asegurando su lugar como los primeros semifinalistas. Con ese precedente, la noche de hoy se perfila como una de las más intensas de la temporada.
Esta noche en el escenario:
Diego Paredes y la academia Vibra Dance
Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps
Iribel Méndez y la academia Fusión Dance
Los equipos llegan preparados al máximo, sintiendo la presión de las galas finales, pero también con la actitud, la esperanza y las ganas intactas de seguir avanzando rumbo a la gran final.
Una noche imperdible, llena de talento, emoción y espíritu navideño. No te lo puedes perder.
