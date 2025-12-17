Iribel fue Mariah Carey, pero la emoción la superó: terminó llorando tras la devolución

Comenzó una de las galas más decisivas de la semana en La Gran Batalla. Tres equipos se juegan su última oportunidad para avanzar en la competencia y mantener vivo el sueño de llegar a la gran final.

El primer equipo en subir al escenario fue el de Iribel Méndez junto a la academia Fusión Dance, quienes interpretaron el icónico tema navideño “All I Want For Christmas Is You”, de Mariah Carey.

La puesta en escena captó la atención del público y del jurado, quienes destacaron la imitación y el lip sync de la famosa, pero coincidieron en que faltó transmitir el espíritu navideño.

Para Tito Larenti, la presentación tuvo falencias en la energía y en la conexión emocional. Si bien valoró el trabajo de Iribel, fue crítico con el cuerpo de baile.

“La canción necesita sueños, necesita ese niño interior que es la Navidad y creo que lo dejaron en casa. A esta altura hay que bajar los nervios, pero me faltaron ganas, magia, sentir que estamos en Navidad”, señaló.

Una opinión similar expresó Gabriela Zegarra, quien destacó la imitación del personaje, aunque observó falta de disfrute en el equipo.

“Queremos sentir la Navidad, pero faltó expresión, actuación, gestos, esa magia. Iribel, siempre cumplís tu trabajo y era una canción complicada, me gustó”, manifestó.

Por su parte, Rodrigo Massa resaltó el lip sync de la famosa y sugirió algunos ajustes en la propuesta general del equipo.

Finalmente, Elka Meyer valoró la puesta en escena y la ejecución de los pasos, pero observó diferencias en la energía del cuerpo de baile.

“Esas pequeñas descoordinaciones hacen que la energía se vea distinta”, indicó, además de recomendar a Iribel cuidar la postura.

Al despedirse del escenario, Iribel no pudo contener las lágrimas y agradeció a los jueces, visiblemente emocionada por el esfuerzo realizado junto a su equipo.

“Sentimos que dimos el mil por ciento”, expresó entre llanto.

