Video capta el momento exacto en que un remolque se suelta y mata a un hombre en Santa Cruz

Una cámara captó el momento exacto en que la chata de carga de un vehículo se desprende de manera repentina mientras circulaba por la zona del Bateón. El remolque, sin control, avanza con fuerza hacia la acera y embiste violentamente a un hombre de la tercera edad que caminaba por el lugar.

El impacto fue brutal. La víctima cayó al suelo tras ser golpeada por el pesado objeto y, pese a la rápida reacción de quienes presenciaron el hecho, falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

El desprendimiento accidental del remolque transformó en segundos la rutina de la zona en una escena de luto para una familia cruceña.

Efectivos de la Unidad de Tránsito llegaron al sitio para realizar el levantamiento legal del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes. Peritos especializados trabajan en un análisis técnico para determinar si existió negligencia en el sistema de acople del motorizado o si se trató de una falla mecánica.

Las impactantes imágenes del accidente han comenzado a circular en redes sociales, generando conmoción y reabriendo el debate sobre la responsabilidad y el control en el transporte de carga.

En las próximas horas, las autoridades deberán emitir un informe oficial sobre la situación jurídica del conductor involucrado en este trágico hecho.

Mira la programación en Red Uno Play