Familia de menor en coma pide investigar a instructor por supuestas apuestas en peleas de boxeo

Lo que inicialmente fue reportado como un trágico accidente deportivo ha dado un giro. El caso del adolescente de 15 años, que actualmente lucha por su vida en estado de coma tras una sesión de boxeo, apunta ahora a una presunta red de peleas clandestinas y apuestas ilegales que involucra al propio instructor.

De entrenamiento a "riña" pactada

La familia del menor rompió el silencio para denunciar que el joven no fue víctima de un entrenamiento mal supervisado, sino de una "riña" organizada. Según las nuevas revelaciones, el entrenador habría sacado al adolescente de su domicilio para llevarlo a un gimnasio que no era el habitual, con el fin de enfrentarlo a adultos en evidente ventaja física.

"Esto no fue sparring, fue una riña. Nos enteramos de que el entrenador apostaba dinero por el niño para que peleara con otros más grandes. Le pagaban al entrenador por llevar a menores de su tanda", afirmó Alejandra Salvador, tía de la víctima.

Las claves de la denuncia

La investigación, que ya está en manos de la fiscalía, se centra en tres puntos alarmantes que agravan la situación jurídica de los involucrados:

Apuestas Ilegales: Testigos presenciales habrían asegurado que el evento del día de la tragedia contaba con cruce de apuestas monetarias, lo que transforma la práctica deportiva en un delito penal.

Reclutamiento sin consentimiento: El entrenador es acusado de llevar a menores de edad a combatir contra adultos sin el permiso de sus padres y bajo engaños.

Abandono y fuga: Mientras el menor permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado, el hombre que boxeó contra él ese día se encuentra prófugo. Los familiares del entrenador, por su parte, han cortado comunicación con los padres de la víctima.

La gravedad del caso aumenta con la aparición de nuevas víctimas. Se espera que en las próximas horas otros menores de edad presten declaración ante la fiscalía, detallando cómo el instructor realizaba cobros irregulares y organizaba estos encuentros de forma sistemática.

Las imágenes del video —que ya circulan en redes sociales y forman parte de la evidencia— muestran al adolescente recibiendo golpes de gran impacto por parte de sujetos mucho más pesados y experimentados, quienes continuaron el castigo pese a la clara desorientación del menor antes de desplomarse.

El joven permanece bajo vigilancia constante en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones cerebrales sufridas. Así, el caso podría pasar de un accidente deportivo, a homicidio en grado de tentativa y explotación de menores.

Mira la programación en Red Uno Play