Cinco medidas para reactivar la economía: así será el alivio tributario anunciado por el Gobierno

El Gobierno presentó este jueves un paquete de cinco medidas económicas orientadas a dinamizar la economía nacional y aliviar la carga tributaria de empresas y contribuyentes.

En el marco del Congreso Empresarial 2026, desarrollado en Cochabamba, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que el Ejecutivo envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para aplicar un “alivio tributario hacia adelante”.

Las principales disposiciones incluyen condonación de deudas, reducción de plazos de fiscalización, ajustes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la creación de un nuevo régimen tributario especial.

Condonación de deudas tributarias

El ministro explicó que se plantea la condonación total de deudas tributarias —capital, intereses y multas— hasta el 31 de diciembre de 2017, para montos menores a Bs 10 millones.

En el caso de obligaciones generadas desde 2018, se eliminarán multas e intereses y se establecerá un plan de pagos de hasta 24 meses.

Reducción de plazos de fiscalización

Otra medida contempla la prescripción de los plazos de fiscalización del Servicio de Impuestos, que se reducirán de ocho a cuatro años.

Además, la Administración Tributaria tendrá un plazo máximo de dos años para activar los procesos correspondientes.

Ajuste al IVA

Espinoza anunció también un ajuste en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“El IVA es 14,94%. Hoy planteamos al Congreso que se retire el IVA de la factura, como debería ser, y la tasa efectiva pase al 13%”, explicó.

Según la autoridad, la medida permitirá mayor simplicidad en el manejo tributario, reducirá el riesgo de errores y sanciones, y contribuirá a mantener precios más competitivos.

Nuevo régimen especial SIETE

El Gobierno propuso la creación del régimen tributario especial denominado SIETE, enfocado en promover la formalización dentro de la cadena productiva.

Este esquema consolidará en un solo tributo bimensual del 5% el IVA, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto a las Transacciones (IT), para contribuyentes con ventas anuales menores a Bs 400.000.

El proyecto deberá ser tratado en la Asamblea Legislativa para su aprobación. El Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan fomentar la formalidad, reducir la carga administrativa y dinamizar la actividad económica.

