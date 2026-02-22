TEMAS DE HOY:
Golpea, enjuaga y exprime: el mono que lava ropa y sorprende a millones

El video fue grabado en Brasil y muestra al primate imitando a su dueña mientras golpea prendas contra el lavadero. Las imágenes se volvieron virales entre risas… y cuestionamientos.

Ximena Rodriguez

22/02/2026 17:12

El mono muestra su 'destreza' lavando ropa en Brasil.
Brasil

Una mujer brasileña ha cautivado las redes sociales al mostrar cómo su mascota, un pequeño mono, se ha convertido en su ayudante doméstico más eficiente. El animal imita con precisión el trabajo humano, golpeando las prendas contra el lavadero y sumergiéndolas en el agua con total naturalidad.

Bajo la constante motivación de su dueña, el primate ejecuta los movimientos con una destreza que ha dejado boquiabiertos a los internautas. Durante la grabación, la mujer celebra los avances de su compañero asegurando con orgullo que él "ya sabe lavar ropa".

Esta inusual escena de ternura y aprendizaje ha coronado simbólicamente al animal como el verdadero ‘empleado del mes’ de la casa. El video no solo destaca por su humor, sino por evidenciar la sorprendente capacidad de observación y réplica de estos animales en entornos domésticos.

