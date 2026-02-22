Golpea, enjuaga y exprime: el mono que lava ropa y sorprende a millones

Una mujer brasileña ha cautivado las redes sociales al mostrar cómo su mascota, un pequeño mono, se ha convertido en su ayudante doméstico más eficiente. El animal imita con precisión el trabajo humano, golpeando las prendas contra el lavadero y sumergiéndolas en el agua con total naturalidad.

Bajo la constante motivación de su dueña, el primate ejecuta los movimientos con una destreza que ha dejado boquiabiertos a los internautas. Durante la grabación, la mujer celebra los avances de su compañero asegurando con orgullo que él "ya sabe lavar ropa".

Esta inusual escena de ternura y aprendizaje ha coronado simbólicamente al animal como el verdadero ‘empleado del mes’ de la casa. El video no solo destaca por su humor, sino por evidenciar la sorprendente capacidad de observación y réplica de estos animales en entornos domésticos.

