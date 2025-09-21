Reportan un incendio estructural en el Parque Industrial

Bomberos llegaron hasta el lugar para controlar las llamas. Se espera un informe oficial.
21/09/2025 17:48
Un incendio en unas de las empresas que se encuentra dentro del Parque Industrial en Santa Cruz se reportó la tarde de este domingo. La gran humareda alertó a los vecinos que de inmediato llamaron a los bomberos.
Los Bomberos y equipos de emergencias llegaron hasta el lugar para controlar el incendio.
Aún se desconocen los motivos del siniestro y se aguarda el informe oficial.
Noticia en Desarrollo…
