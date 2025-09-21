TEMAS DE HOY:
Reportan un incendio estructural en el Parque Industrial

Bomberos llegaron hasta el lugar para controlar las llamas. Se espera un informe oficial. 

Naira Menacho

21/09/2025 17:48

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia

Un incendio en unas de las empresas que se encuentra dentro del Parque Industrial en Santa Cruz se reportó la tarde de este domingo. La gran humareda alertó a los vecinos que de inmediato llamaron a los bomberos.

Los Bomberos y equipos de emergencias llegaron hasta el lugar para controlar el incendio.

Aún se desconocen los motivos del siniestro y se aguarda el informe oficial.

Noticia en Desarrollo…

