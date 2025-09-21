Reportan un incendio estructural en el Parque Industrial

Un incendio en unas de las empresas que se encuentra dentro del Parque Industrial en Santa Cruz se reportó la tarde de este domingo. La gran humareda alertó a los vecinos que de inmediato llamaron a los bomberos.

Los Bomberos y equipos de emergencias llegaron hasta el lugar para controlar el incendio.

Aún se desconocen los motivos del siniestro y se aguarda el informe oficial.

Noticia en Desarrollo…

