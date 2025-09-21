TEMAS DE HOY:
acribillado en Beni

33ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

31ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Arzobispo René Leigue pide a candidatos no olvidar las promesas que hacen al pueblo

El arzobispo expresó su preocupación por el comportamiento de algunos líderes que, tras llegar al poder, olvidan sus promesas y a la población.

Milen Saavedra

21/09/2025 16:32

Leigue cuestiona promesas de candidatos
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Ante la proximidad de la segunda vuelta de las elecciones del 19 de octubre, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, hizo un llamado a los feligreses para orar por los líderes y candidatos políticos. La declaración se dio en un contexto donde la Iglesia a menudo es vista con recelo por las autoridades.

En su mensaje, Leigue citó a San Pablo, subrayando la importancia de la oración por quienes ostentan el poder, incluso si no comparten sus ideales. “Oremos por ellos porque lo necesitan”, manifestó, señalando que el poder y la administración pueden hacer que las personas se olviden de sus principios y de Dios.

El arzobispo expresó su preocupación por el comportamiento de algunos líderes que, tras llegar al poder, olvidan sus promesas y a la población. “Cuando se les hace recuerdo de aquello que han prometido o de aquello que está mal, ya nos ven como malos”, agregó.

Finalmente, Leigue instó a los creyentes a orar también por sí mismos, pidiendo la sabiduría necesaria para discernir lo que es correcto y administrar de manera responsable lo que les ha sido dado.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD