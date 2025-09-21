Arzobispo René Leigue pide a candidatos no olvidar las promesas que hacen al pueblo

Ante la proximidad de la segunda vuelta de las elecciones del 19 de octubre, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, hizo un llamado a los feligreses para orar por los líderes y candidatos políticos. La declaración se dio en un contexto donde la Iglesia a menudo es vista con recelo por las autoridades.

En su mensaje, Leigue citó a San Pablo, subrayando la importancia de la oración por quienes ostentan el poder, incluso si no comparten sus ideales. “Oremos por ellos porque lo necesitan”, manifestó, señalando que el poder y la administración pueden hacer que las personas se olviden de sus principios y de Dios.

El arzobispo expresó su preocupación por el comportamiento de algunos líderes que, tras llegar al poder, olvidan sus promesas y a la población. “Cuando se les hace recuerdo de aquello que han prometido o de aquello que está mal, ya nos ven como malos”, agregó.

Finalmente, Leigue instó a los creyentes a orar también por sí mismos, pidiendo la sabiduría necesaria para discernir lo que es correcto y administrar de manera responsable lo que les ha sido dado.

