Arzobispo René Leigue pide a candidatos no olvidar las promesas que hacen al pueblo

21/09/2025 16:32
Ante la proximidad de la segunda vuelta de las elecciones del 19 de octubre, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, hizo un llamado a los feligreses para orar por los líderes y candidatos políticos. La declaración se dio en un contexto donde la Iglesia a menudo es vista con recelo por las autoridades.
En su mensaje, Leigue citó a San Pablo, subrayando la importancia de la oración por quienes ostentan el poder, incluso si no comparten sus ideales. “Oremos por ellos porque lo necesitan”, manifestó, señalando que el poder y la administración pueden hacer que las personas se olviden de sus principios y de Dios.
El arzobispo expresó su preocupación por el comportamiento de algunos líderes que, tras llegar al poder, olvidan sus promesas y a la población. “Cuando se les hace recuerdo de aquello que han prometido o de aquello que está mal, ya nos ven como malos”, agregó.
Finalmente, Leigue instó a los creyentes a orar también por sí mismos, pidiendo la sabiduría necesaria para discernir lo que es correcto y administrar de manera responsable lo que les ha sido dado.
