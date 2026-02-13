Cisterneros protestan en la refinería de Palmasola y denuncian 23 días sin descargar combustible

La mañana de este viernes se registró una protesta de cisterneros en las puertas de la refinería de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde los transportistas denuncian que llevan más de 23 días sin poder ingresar a descargar combustible.

Según la dirigencia del sector, más de 700 camiones cisternas permanecen varados con cargas de combustibles, sin autorización para ingresar a la planta y realizar la descarga correspondiente.

Miguel Ortiz, uno de los transportistas afectados, aseguró que han solicitado explicaciones a las autoridades sobre los motivos que impiden el ingreso de los vehículos; sin embargo, denuncian que no han recibido una respuesta oficial, lo que ha generado preocupación y molestia entre los transportistas.

“No nos dicen nada hasta ahora, los motivos por qué no dejan que entremos a descargar, llevamos 23 días acá, nuestras cisternas están como un depósito de Yacimientos actualmente, el combustible va a mermar y esta nos la cobran a nosotros”, denunció Ortiz.

La Policía resguarda el ingreso a la refinería. Foto Ulises Callaú

Ante la protesta, hasta el lugar llegó un contingente de la Policía Boliviana para resguardar el ingreso a la refinería y evitar incidentes.

Mira la programación en Red Uno Play