Caen las bolsas en Asia mientras el petróleo supera los 100 dólares por la tensión en Oriente Medio

Los mercados reaccionaron al encarecimiento del crudo y al riesgo de interrupción del suministro por el estrecho de Ormuz, clave para el abastecimiento energético asiático.
09/03/2026 7:08
Las principales bolsas de Asia registran este lunes importantes caídas, especialmente en Seúl y Tokio, después de que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superase este domingo los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, ante la intensificación del conflicto en Oriente Medio.
Aquí lo más destacado de las pérdidas bursátiles en el continente, donde las bolsas chinas y del Sudeste Asiático también registraron importantes bajadas, aunque inferiores a las surcoreanas o niponas.
El Kospi surcoreano se desploma más del 8 %
El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundía más del 8 % tras una hora y media de la apertura, lo que provocó una suspensión temporal de negociaciones.
Tras el período de pausa, el indicador todavía caía un considerable 7,86 %, o 438,87 puntos, hasta los 5.146 enteros.
El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdía un 6,66 %, o 76,94 puntos, hasta las 1.077,73 unidades.
El Nikkei amplía sus caídas y se hunde casi un 7 %
El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, también amplió sus caídas en la mañana de este lunes y se hundía casi un 7 % en el descanso de la media sesión.
El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se desplomaba un 5,6 %, o 208,21 puntos, hasta situarse en 3.508,72 enteros.
La preocupación por el alza en los precios del crudo y su posible impacto en la economía nipona, altamente dependiente de las importaciones energéticas, llevó a los inversores a desprenderse de acciones japonesas.
El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, se dejaba más de un 5 %, y sus rivales Honda y Nissan caían un 1,74 % y un 6,42 %, respectivamente.
Bolsas chinas y de Hong Kong caen hasta 2,65 %
En China, las principales bolsas continentales y la de Hong Kong registraban a su apertura caídas de hasta el 2,65 %, así como en los parqués de Shanghái y Shenzhen, que bajaron un 0,62 % y un 1,78 %, respectivamente, al comenzar su actividad tras el fin de semana.
Desplome en el Sudeste Asiático
Las principales bolsas del Sudeste Asiático abrieron este lunes con fuertes caídas, especialmente en Vietnam, Filipinas y Tailandia, ( del 5,99 %, 5,70 % y 4,64 %, respectivamente).
Asia es la región más expuesta a la interrupción del tránsito de petróleo por Ormuz. Según datos de la consultora Kpler y de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), entre el 84 % y el 90 % del crudo que sale por Ormuz tiene como destino el continente, al que también llega cerca del 83 % del gas natural licuado que transita por esta ruta clave.
