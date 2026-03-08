EEUU devuelve a Rodrigo Paz crucifijo entregado en 1990 por su padre a George H.W. Bush

El Gobierno de Estados Unidos devolvió al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, un crucifijo que es una reliquia de su familia y que fue entregado en 1990 por su padre, el exmandatario Jaime Paz Zamora, al entonces gobernante estadounidense George H.W. Bush.

El encargado de la devolución fue el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tras el encuentro que tuvo el sábado con Paz en Miami, a donde el presidente boliviano llegó para asistir a la llamada cumbre 'Escudo de la Américas' convocada por el actual mandatario de EE.UU., Donald Trump.

En un video difundido este domingo por medios bolivianos se ve a Rubio entregando a Paz el crucifijo de oro, que había permanecido resguardado en la biblioteca del expresidente George H.W. Bush (1989-1993).

"La biblioteca del presidente Bush me mandó una nota de todo lo que había ocurrido y me dijo que se lo entregara, así que ahí lo tiene", sostuvo el secretario de Estado.

En noviembre pasado, cuando fue la investidura de Rodrigo Paz, el expresidente Paz Zamora (1989-1993) contó al medio boliviano Brújula Digital que entregó a Bush padre el crucifijo en una visita oficial que hizo a EE.UU. en mayo de 1990.

"Primero el presidente Bush no quería recibir el crucifijo, me dijo que no podía aceptarlo por el valor simbólico que tenía, pero yo insistí y al final él accedió (...) Pero con una condición: si uno de mis hijos era elegido presidente, entonces el crucifijo volvía a Bolivia”, explicó entonces Paz Zamora.

Días después, Bush padre envió una nota manuscrita al entonces gobernante boliviano prometiéndole que conservaría la reliquia "en un lugar muy especial de honor" en su biblioteca, con instrucciones "para que les sea devuelta cuando uno de sus chicos obtenga la Presidencia”.

Rubio destacó el sábado que "se cumplió la promesa".

Por su parte, Paz comentó que tras cumplir la visita oficial en 1990, su padre se disponía a retornar a Bolivia vía Miami y al aterrizar allí, se le acercó "un responsable de las Fuerzas Armadas estadounidenses y le entrega la carta de Bush".

"No era algo que se hubiera acordado, o que hubiera notificado en el momento de estar en la Casa Blanca", indicó el mandatario boliviano.

Además, mencionó que él mismo estuvo presente en esa visita de Estado junto a su hermano, Jaime Paz Pereira, y que en el encuentro también estuvo George W. Bush, quien llegaría a la Presidencia estadounidense en 2001.

Paz comentó que, de esta forma, ha "tenido la suerte de conocer a tres presidentes republicanos. Uno que era, uno que iba a ser y el actual".

Además de participar en la cumbre y de encontrarse con Rubio, el presidente boliviano se reunió en Miami con sus similares de El Salvador, Nayib Bukele; Honduras, Nasry Asfura; Argentina, Javier Milei; República Dominicana, Luis Abinader, y con los mandatarios electos de Costa Rica, Laura Fernández, y de Chile, José Antonio Kast.

Paz ha expresado varias veces su voluntad de restituir las relaciones con EE.UU., que se mantienen a nivel de encargados de Negocios desde que en 2008 el entonces presidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) expulsó de Bolivia al entonces embajador estadounidense Philip Goldberg.

Morales echó a Goldberg y también a las agencias estadounidenses de cooperación y antidrogas, acusándolos de una supuesta conspiración contra su Gobierno, algo que la Casa Blanca siempre negó.

