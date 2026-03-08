¿Cuánto tardaría en llegar el fin del mundo en caso de una guerra nuclear? Experta ganadora del Pulitzer lanza advertencia

La posibilidad de una guerra nuclear vuelve a generar preocupación internacional en medio de las tensiones entre Estados Unidos, Irán e Israel.

La periodista y analista militar Annie Jacobsen, ganadora del Premio Pulitzer, advirtió que un conflicto de este tipo podría provocar la muerte de cientos de millones de personas en cuestión de minutos, de acuerdo al portal web El Heraldo de México.

La advertencia se basa en el escenario descrito en su libro Guerra Nuclear: Un Escenario, publicado en 2024, donde reconstruye cómo podría desarrollarse un ataque nuclear a gran escala y sus consecuencias para la humanidad.

Según Jacobsen, una guerra nuclear moderna avanzaría con una rapidez devastadora. De acuerdo con su análisis, en apenas 72 minutos desde el primer lanzamiento de misiles podrían morir cientos de millones de personas, mientras que las consecuencias posteriores, como el llamado invierno nuclear, provocarían hambrunas masivas y la muerte de miles de millones.

“No importa cómo empiece, termina con todos muertos”, afirmó la experta al describir el alcance global de un conflicto nuclear.

Un escenario de reacción en minutos

En su investigación, Jacobsen señala que si se detectara el lanzamiento de un misil nuclear hacia territorio estadounidense, las autoridades tendrían apenas unos seis minutos para decidir cómo responder antes de que el proyectil impacte.

El escenario que describe en su libro plantea ataques iniciales contra objetivos estratégicos en Estados Unidos, como el Pentágono o instalaciones nucleares en California. Aunque se trata de una obra de no ficción con elementos hipotéticos, el relato se basa en datos reales sobre capacidades militares y protocolos de defensa.

