¡Oficial! Moisés Paniagua es nuevo jugador del Wydad AC de Marruecos

Wydad AC de Marruecos hizo oficial la contratación del jugador boliviano Moisés Paniagua, quien llega en calidad de préstamo desde Always Ready, con opción de compra.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, el club dio la bienvenida al futbolista y detalló las condiciones de su vínculo. Paniagua firmó un contrato en condición de préstamo por una temporada, con opción de compra y la posibilidad de que el acuerdo se extienda hasta cuatro temporadas.

Wydad expresó su total confianza en que Moisés Paniagua será un aporte de calidad para el plantel, destacando que contribuirá con sus capacidades técnicas y físicas al fortalecimiento del equipo y al cumplimiento de los objetivos del club y de su afición.

"Moisés Paniagua firma contrato con el Club Wydad Athletic en calidad de préstamo por una temporada, con opción de compra y un contrato que se extiende por cuatro temporadas. El Club Wydad Athletic anuncia su contratación del jugador Moisés Paniagua, en condición de préstamo por una temporada, con opción de compra y un contrato que puede extenderse hasta cuatro temporadas. Wydad da la bienvenida al nuevo jugador a las filas del equipo y expresa su total confianza en que Moisés Paniagua será un aporte de calidad para el grupo, contribuyendo con sus capacidades técnicas y físicas al fortalecimiento del plantel y al cumplimiento de las aspiraciones del club y de su afición. Portará la camiseta del Wydad. Bienvenido".

El futbolista vestirá la camiseta del Wydad AC en esta nueva etapa de su carrera.

Mira la programación en Red Uno Play