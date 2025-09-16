Evo dice que no promoverá voto nulo para la segunda vuelta

El expresidente Evo Morales afirmó que la segunda vuelta electoral prevista para octubre es un “problema entre derechas” y descartó promover el voto nulo, como lo hizo en la primera vuelta de los comicios nacionales del 17 de agosto.

Durante su intervención en el ampliado de la Central 4 de Abril, en la provincia Tiraque del departamento de Cochabamba, Morales sostuvo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ya demostró su fortaleza electoral en la primera ronda.

“¿Qué nos toca? La primera vuelta somos primera fuerza política, hemos demostrado con datos. Segunda vuelta ¿para qué vamos a meternos? Problema de ellos, entre derechas que se resuelvan”, afirmó.

El exmandatario consideró que tanto Jorge Quiroga como Rodrigo Paz, los dos candidatos que disputarán el balotaje, son de la misma familia, porque refirió que Quiroga fue ministro de Jaime Paz Zamora y reiteró que el MAS no intervendrá en esa definición.

“Compañeros, tampoco vamos a hacer voto nulo. ¿Para qué? No vamos a hacer voto nulo, es un problema de ellos”, insistió Morales, al remarcar que su partido debe mirar hacia adelante.

Asimismo, anticipó que “en la segunda vuelta sabemos que la derecha va a volver” y subrayó la necesidad de preparar desde ahora la estrategia política de cara a las elecciones subnacionales.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play