El alcalde de Viacha, Napoleón Yaguasi, denunció este martes que la retención de funcionarios municipales ocurrida el pasado lunes en el Palacio Consistorial fue resultado de una manipulación política de concejales de oposición. Señaló que, debido a la presión de grupos movilizados, se vio obligado a promulgar la ley sobre la actividad minera al municipio.

La autoridad explicó que el proyecto de norma fue presentado inicialmente por el Ejecutivo con observaciones y propuestas sobre auditorías, mitigación e investigación de la contaminación ambiental; sin embargo, acusó a los concejales opositores de modificar el texto y forzar su aprobación “en una toma violenta”.

“Tuve que firmar la promulgación correspondiente para que ya no exista esta presión social y puedan desmovilizarse aquellos hermanos, autoridades que estaban prácticamente engañados con otros fines”, afirmó Yaguasi, al señalar que entre los movilizados había mujeres, adultos mayores y niños.

El burgomaestre también denunció que su integridad estuvo en riesgo, ya que fue perseguido por grupos que —según dijo— intentaban secuestrarlo. No obstante, confirmó que la norma ya está vigente y será cumplida, aunque insistió en que la movilización fue inducida políticamente.

