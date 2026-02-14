El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz, Manuel Saavedra, visitó este viernes la zona de Paurito, donde destacó que ya completó un primer recorrido por los 15 distritos de la capital cruceña como parte de su campaña electoral.

“Para nosotros esta caminata es muy especial. Con la visita a Paurito completamos una vuelta a los 15 distritos de nuestra ciudad”, señaló Saavedra, remarcando la importancia del contacto directo con los vecinos.

El aspirante afirmó que de inmediato iniciará una segunda ronda de visitas, con el objetivo de fortalecer el diálogo con la población, escuchar sus demandas y socializar su propuesta de gestión para los próximos cinco años.

“Mientras más días tengamos para estar en contacto con nuestra gente, más vamos a estar en el territorio, hablando con ellos, escuchándolos y planteándoles la Santa Cruz que queremos”, sostuvo.

Saavedra subrayó que haber llegado a todos los distritos representa un paso importante dentro de su estrategia de campaña, pero aseguró que volverá a los barrios para reforzar su presencia y atender las necesidades pendientes.

En cuanto a su agenda inmediata, informó que participará en el Corso cruceño y que posteriormente hará una pausa por las fiestas de Carnaval.

Mira la programación en Red Uno Play