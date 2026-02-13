Leonardo Loza se abre en el “Detector de Mentiras” y habla de su vida, campaña y referentes políticos

El candidato a la Gobernación de Cochabamba por la alianza Unidos por los Pueblos (A–UPP), Leonardo Loza, participó en el segmento “Detector de Mentiras”, conducido por el Otto Fraude en el Mañanero, donde habló de aspectos personales, políticos y de su campaña electoral en un tono distendido.

Durante la entrevista, Loza contó que tiene 42 años, es originario de Ayopaya y es conocido con el apodo de “Huayronco”.

Comentó que vive en pareja, que suele colaborar en las tareas del hogar, como lavar platos y cocinar, aunque admitió entre risas que aún no plancha.

También señaló que le gusta compartir bebidas tradicionales como la chicha y reconoció que, por desconocimiento, en ocasiones ha cometido errores o “metidas de pata”.

En el ámbito político, afirmó que el expresidente Evo Morales es su jefe de campaña y un referente que orienta y comparte experiencia, aunque aclaró que no da órdenes.

Consultado sobre otros líderes políticos, expresó críticas hacia el expresidente Luis Arce, a los exvicepresidentes David Choquehuanca y Álvaro García Linera.

En el plano personal, dijo preferir el fricasé, la cueca y el fútbol, aunque actualmente se encuentra con una lesión tras un partido jugado con mineros.

Reveló además que mantiene contacto con Evo Morales y que conoce su paradero, aunque evitó dar detalles.

Finalmente, señaló que conoce a otros candidatos principalmente de vista y reiteró que su campaña busca mantener la cercanía con la gente.

Mira la programación en Red Uno Play