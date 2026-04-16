Policías rechazan soborno de Bs 1.000 por carguío ilegal de combustible en Cochabamba

Dos efectivos policiales evitaron un intento de soborno durante un operativo realizado en Cochabamba, cuando un conductor ofreció Bs 1.000 para continuar con el carguío ilegal de combustible.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada el miércoles y fue registrado en video por una de las uniformadas que participaba en el patrullaje. Según el reporte, el chofer fue sorprendido realizando esta actividad ilícita y, al ser intervenido, intentó persuadir a los policías con dinero para que no cumplieran su labor.

“El chofer ha intentado darnos mil bolivianos, quería que no realicemos nuestro trabajo. Insistía en que lo dejemos cargar y no lo molestemos”, relató el sargento que participó en la intervención.

Ante la oferta, el uniformado rechazó el soborno y le advirtió que estaba prohibido ofrecer dinero para encubrir actos ilegales. “Hermano, sabes muy bien que está prohibido ofrecer dinero para hacer cosas ilícitas”, le respondió.

Por su parte, la subteniente que acompañaba el patrullaje destacó la actuación del personal policial. “No debemos dejarnos comprar por ningún monto; nuestra profesión vale más que eso”, afirmó.

El comandante de la EPI-2 Norte, Luis Greco Castellón, respaldó el accionar de los efectivos y aseguró que se actuó conforme a la ley. “Nuestros policías están encaminados en la legalidad y no se han dejado sobornar por personas que intentan cometer actos ilícitos”, señaló.

El conductor fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal. Las autoridades reiteraron que este tipo de controles continuarán para combatir el carguío ilegal de combustible en la región.



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