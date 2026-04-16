Madre pide que conductor se haga cargo tras atropellar a ella y a su hija en Chijini

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la zona de Chijini, en la ciudad de La Paz, dejó al menos cinco personas heridas, entre ellas una madre y su hija de 12 años, quienes se encuentran en estado delicado tras ser arrolladas por un camión que descendió sin control.

La menor es la más afectada y presenta una fractura de húmero derecho desplazada, por lo que requiere intervención quirúrgica, además de otras lesiones que están siendo evaluadas por especialistas. Su madre, por su parte, permanece en observación con múltiples laceraciones y posible trauma abdominal cerrado.

“Mi hija estaba bajo el camión, nadie me la auxiliaba”, relató la mujer, visiblemente afectada por lo ocurrido.

Según su testimonio, el hecho se produjo cuando descendía de un micro junto a sus hijos para llevarlos al colegio.

“Sentí un impacto por la parte de atrás y lo único que hice fue levantarme y buscar a mis hijos”, contó.

La madre narró momentos de desesperación al encontrar a su hija atrapada entre las llantas del vehículo.

“Estaba entre las dos llantas… ya poco más y mi hija ya no la contaba”, afirmó. Añadió que tuvo que arrastrarse para rescatarla mientras la niña gritaba de dolor por su brazo.

De acuerdo con los reportes médicos, otras tres personas resultaron heridas, pero se encuentran estables y podrían recibir el alta en las próximas horas, tras evaluaciones en traumatología y neurocirugía.

La mujer denunció además presuntas irregularidades en torno al conductor del camión.

“El chofer no tiene ni licencia, es un jovencito”, aseguró, al exigir que el propietario del vehículo asuma total responsabilidad por los gastos médicos.

“El dueño del camión tiene que hacerse cargo de todos los gastos, no puede dejarme así”, reclamó.

El caso ha generado preocupación entre vecinos de la zona, mientras se espera que las autoridades investiguen las circunstancias del hecho y determinen responsabilidades.

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