Asosur se declara en emergencia por norma sobre combustibles importados y pide reunión con el Gobierno

La Asociación de Servicios de Santa Cruz (Asosur) se declaró en emergencia ante la situación que atraviesan las estaciones de servicio del departamento, debido a la aplicación de la Resolución 051-2024, que limita la comercialización de combustibles importados.

“Lo que estamos pidiendo es la derogación inmediata de esta resolución 51, que establece que las estaciones de servicio que quieran comercializar un producto importado deben renunciar al contrato con YPFB. Esto nos parece una manera injusta”, dijo Susi Dorado, gerente general de Asosur en entrevista con el programa El Mañanero.

Dorado indicó que la resolución establece requisitos nuevos que ignoran lo estipulado en el Decreto Supremo 24-721.

“Esto nos exige como estaciones de servicio un sinnúmero de requisitos principalmente de seguridad y técnica para poder comercializar los combustibles. Es por esa razón que estamos solicitando la derogación inmediata de esta resolución”.

Además, la representante destacó la importancia de garantizar que todos los combustibles comercializados cumplan con normas internacionales de calidad, señalando que actualmente existe incertidumbre sobre los estándares y los controles aplicados.

Otro punto crítico que mencionó Dorado es el respeto a la Ley 3058, que reconoce a las estaciones de servicio como el último eslabón de la cadena de hidrocarburos. Según ASOSUR, la equiparación con clientes directos de YPFB representa una competencia desleal y genera pérdidas económicas al Estado.

"Nos hemos dado por enterados de que también se ha puesto al mismo nivel a los gracos y a los clientes directos de YPFB, lo que representa una competencia desleal y un daño económico al Estado”.

Respecto al GNV, las estaciones reportan pérdidas y solicitan una revisión de costos: “Todo es importado y con la subida del dólar, lamentablemente, es casi imposible a veces conseguir y hay que importar. Tenemos muchísimos costos operativos y necesitamos tratar este tema de manera urgente para lograr un acuerdo y garantizar la continuidad del servicio”.

Dorado pidió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) agilizar trámites pendientes de varios años y manifestó la necesidad de un acercamiento con el Ministerio de Hidrocarburos para tratar también la comercialización de biocombustibles como la Premium Plus.

“Necesitamos resolver estos problemas para dar certidumbre a la población. Con voluntad, todo se puede”,enfatizó.

