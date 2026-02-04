Precintan gimnasio tras pelea de 'sparring' que dejó a un menor en coma

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía ejecutaron un allanamiento este miércoles en el gimnasio donde un adolescente resultó gravemente herido tras un combate de ‘sparring’. El recinto fue precintado para resguardar la escena, mientras el menor de edad permanece bajo pronóstico reservado en una unidad de terapia intensiva.

“Estamos realizando el precintado del lugar a objeto de que no se contaminen las pruebas y recolectemos elementos que nos indiquen si hubo otras personas que dañaron al menor”, informó la Fiscalía tras secuestrar guantes y el sistema de video vigilancia (DVR). El Ministerio Público confirmó que ya existe una orden de aprehensión ejecutada y se han identificado a otros posibles autores que participaron en los eventos previos a la tragedia.

Las autoridades analizan ampliar la investigación contra nuevos sospechosos tras identificar nombres de otros posibles autores durante el precintado del lugar. El caso se procesa actualmente bajo los delitos de lesiones graves y leves, lesiones culposas y tentativa de homicidio para garantizar que los responsables enfrenten a la justicia.

