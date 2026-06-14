Un Ancelotti tranquilo vive un debut mundialista de luces y sombras sin pasar del empate

El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, vivió un estreno como entrenador en un Mundial marcado por su habitual calma y sosiego en un partido que terminó 1-1 y en el que el conjunto brasileño dejó dudas en la primera parte y pudo ganar después ante Marruecos.



Ancelotti, que el pasado miércoles cumplió 67 años, se estrenó en un Mundial dirigiendo a Brasil ante Marruecos con el objetivo de conseguir la sexta estrella para la Canarinha y convertirse en el primer entrenador extranjero en levantar la Copa del Mundo, además del técnico más veterano en hacerlo.



'Carletto' vivió su debut mundialista mascando chicle durante diferentes ratos del encuentro e intercambiando su posición a pie de campo con visitas puntuales al banquillo para hacer consultas a su equipo técnico.



Después del 0-1 de Marruecos, Ancelotti aprovechó la pausa de hidratación para dar instrucciones a todo el equipo, que le escuchó atentamente. Al terminar, se quedó hablando con Raphinha y, ayudado de su pizarra, mandó al atacante del Barcelona moverse de la mediapunta a la banda derecha.



Raphinha permutó esas dos posiciones durante todo el partido, dependiendo de los cambios que fue agregando Ancelotti, pero sin apenas ascendencia en el encuentro ni de extremo derecho ni mediapunta.



El 1-1, obra de Vinícius Jr. tras culminar una gran jugada individual por el sector izquierdo, tampoco cambió el estado de ánimo de un Ancelotti que apostó por la cautela tanto cuando su equipo iba por detrás en el marcador como cuando consiguieron empatar.



El técnico de Brasil movió varias veces el banquillo, con dos cambios en el descanso para suplir a los amonestados Casemiro y Roger Ibañez, otros dos pasada la hora de encuentro y un último a diez minutos del final del tiempo reglamentario, pero ninguno de ellos logró decantar el partido a favor de la Canarinha.



El extécnico del Real Madrid es el único entrenador que ha ganado las cinco grandes ligas europeas y es el estratega con más Champions League de la historia -cinco-, y ahora busca poner la guinda del pastel de su carrera tratando de ganar el mayor torneo de selecciones del mundo. EFE

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