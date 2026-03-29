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¡Atención! Así luce el Gigante de Acero a pocos días de la final del repechaje entre Bolivia e Irak

El estadio en Monterrey se presenta en óptimas condiciones para el duelo que definirá un boleto al Mundial 2026. 

Martin Suarez Vargas

29/03/2026 19:45

Estadio Gigante de Acero BBVA de Monterrey. Foto: Red Uno de Bolivia.
México, Monterrey.

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A pocos días del decisivo encuentro entre Bolivia e Irak por la final del repechaje mundialista, el Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”, ya luce listo para albergar este trascendental compromiso.

Estadio Gigante de Acero BBVA de Monterrey. Foto: Red Uno de Bolivia.

Estadio Gigante de Acero BBVA de Monterrey. Foto: Red Uno de Bolivia.

El escenario presenta un estado impecable: el césped se encuentra en excelentes condiciones, las graderías están completamente ordenadas y los banners alusivos a ambas selecciones comienzan a instalarse en distintos sectores del estadio, anticipando el ambiente de fiesta que se vivirá.

Estadio Gigante de Acero BBVA de Monterrey. Foto: Red Uno de Bolivia.

Equipos de Red Uno, a través de sus corresponsales, mostraron imágenes exclusivas del coloso regiomontano, evidenciando los últimos detalles logísticos de cara al partido que paralizará a los hinchas.

Estadio Gigante de Acero BBVA de Monterrey. Foto: Red Uno de Bolivia.

Con todo preparado en Monterrey, la cuenta regresiva ya está en marcha para una final que promete emociones intensas y que definirá el último boleto al Mundial 2026.

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