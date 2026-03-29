¡Atención! Así luce el Gigante de Acero a pocos días de la final del repechaje entre Bolivia e Irak

El estadio en Monterrey se presenta en óptimas condiciones para el duelo que definirá un boleto al Mundial 2026.
29/03/2026 19:45
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A pocos días del decisivo encuentro entre Bolivia e Irak por la final del repechaje mundialista, el Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”, ya luce listo para albergar este trascendental compromiso.
El escenario presenta un estado impecable: el césped se encuentra en excelentes condiciones, las graderías están completamente ordenadas y los banners alusivos a ambas selecciones comienzan a instalarse en distintos sectores del estadio, anticipando el ambiente de fiesta que se vivirá.
Equipos de Red Uno, a través de sus corresponsales, mostraron imágenes exclusivas del coloso regiomontano, evidenciando los últimos detalles logísticos de cara al partido que paralizará a los hinchas.
Con todo preparado en Monterrey, la cuenta regresiva ya está en marcha para una final que promete emociones intensas y que definirá el último boleto al Mundial 2026.
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