Bolivia Vs Irak: FBF consiguió 500 entradas para que más hinchas apoyen a la Verde

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, informó que se logró gestionar un último lote de 500 entradas para la final del repechaje mundialista entre Bolivia e Irak, que se disputará este martes desde las 23:00 en Monterrey.

“Tenemos las últimas 500 entradas que vamos a disponer para toda la gente que está llegando desde Bolivia. Vamos a dar prioridad a quienes han venido del país y se entregarán de manera presencial en el hotel de concentración”, explicó el dirigente, destacando el esfuerzo realizado para conseguir estos boletos.

Costa también remarcó que se establecerá un límite de dos entradas por persona, con el objetivo de beneficiar a la mayor cantidad de hinchas posible.

Asimismo, aseguró que quienes viajaron en vuelos chárter ya cuentan con su ingreso garantizado y que las entradas mantendrán su valor oficial, descartando cualquier tipo de reventa.

El titular de la FBF valoró además el respaldo que ha recibido la selección boliviana en territorio mexicano.

“Sabemos que hay mucho apoyo a nuestra selección, hay mucha gente hinchando por la Verde y eso será importante para nuestros muchachos”, afirmó.

Finalmente, Costa expresó el optimismo que reina en el entorno del equipo nacional de cara al decisivo encuentro ante Irak, asegurando que los ánimos están en lo más alto en busca de lograr la clasificación al Mundial.

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