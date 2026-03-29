¡Imágenes impactantes! Captan cómo un auto es arrastrado por el río en El Torno

Hasta la sala de redacción de Red Uno nos llegó un impactante video que muestra cómo un vehículo fue arrastrado por la corriente del río Piraí, en la zona Limoncito, municipio de El Torno, la tarde de este domingo.

En las imágenes, grabadas por testigos que se encontraban en el lugar, se observa un auto rojo siendo arrastrado por el agua mientras el conductor permanecía en su interior. Al mismo tiempo, varias personas intentaban ayudar y buscar asistencia inmediata.

Las fuertes lluvias que afectan a la región han provocado cortes de vías y derrumbes en la ruta hacia los Valles Cruceños, complicando el tránsito y aumentando el riesgo de accidentes. Autoridades locales recomiendan precaución a los conductores y evitar cruzar ríos crecidos por la corriente de las lluvias.

Se espera que los equipos de rescate y tránsito brinden un informe oficial sobre este hecho.

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