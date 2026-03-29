La primera impresión sí importa: Claves para destacar en una entrevista laboral y conseguir trabajo

Prepararte a fondo, cuidar tu imagen y dominar tu lenguaje corporal son algunos de los secretos para causar una gran impresión y aumentar tus posibilidades de éxito.
29/03/2026 16:34
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Conseguir una entrevista en la empresa de tus sueños puede ser emocionante… y también generar nervios. Aunque tengas la experiencia, habilidades y conocimientos necesarios, enfrentar al entrevistador puede ser un desafío. La buena noticia es que la preparación marca la diferencia.
1. Infórmate antes de la entrevista
Investigar sobre la empresa y el proceso de selección es fundamental. Averigua quién te entrevistará, cuál es la misión y valores de la compañía, sus objetivos a corto y largo plazo, y los resultados que ha obtenido recientemente. Conocer estos detalles te dará ventaja y seguridad para responder con confianza.
2. Cuida tu apariencia y el entorno
Ya sea presencial u online, tu imagen influye en la percepción del entrevistador. Viste acorde al estilo de la empresa y organiza tu ropa con anticipación para reducir el estrés. Si la entrevista es virtual, asegúrate de tener un espacio limpio, silencioso y bien iluminado, con buena conexión a internet. Evita fondos virtuales que puedan generar problemas técnicos.
3. Presta atención al lenguaje corporal
Mirar a los ojos, no interrumpir y mantener una postura abierta son señales de seguridad y atención. En entrevistas online, evita tener papeles con notas a la vista; si necesitas recordatorios, coloca post-its discretamente alrededor de la cámara.
Preguntas frecuentes y cómo responder
Existen algunas preguntas que suelen aparecer en casi todas las entrevistas:
La clave para afrontar con éxito una entrevista no está solo en lo que sabes, sino en cómo te preparas y cómo proyectas tu confianza. Practicar y anticiparse a posibles situaciones te permitirá sacar lo mejor de ti el día que más importa.
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