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La primera impresión sí importa: Claves para destacar en una entrevista laboral y conseguir trabajo

Prepararte a fondo, cuidar tu imagen y dominar tu lenguaje corporal son algunos de los secretos para causar una gran impresión y aumentar tus posibilidades de éxito.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/03/2026 16:34

Mundo

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Conseguir una entrevista en la empresa de tus sueños puede ser emocionante… y también generar nervios. Aunque tengas la experiencia, habilidades y conocimientos necesarios, enfrentar al entrevistador puede ser un desafío. La buena noticia es que la preparación marca la diferencia.

1. Infórmate antes de la entrevista

Investigar sobre la empresa y el proceso de selección es fundamental. Averigua quién te entrevistará, cuál es la misión y valores de la compañía, sus objetivos a corto y largo plazo, y los resultados que ha obtenido recientemente. Conocer estos detalles te dará ventaja y seguridad para responder con confianza.

2. Cuida tu apariencia y el entorno

Ya sea presencial u online, tu imagen influye en la percepción del entrevistador. Viste acorde al estilo de la empresa y organiza tu ropa con anticipación para reducir el estrés. Si la entrevista es virtual, asegúrate de tener un espacio limpio, silencioso y bien iluminado, con buena conexión a internet. Evita fondos virtuales que puedan generar problemas técnicos.

3. Presta atención al lenguaje corporal

Mirar a los ojos, no interrumpir y mantener una postura abierta son señales de seguridad y atención. En entrevistas online, evita tener papeles con notas a la vista; si necesitas recordatorios, coloca post-its discretamente alrededor de la cámara.

Preguntas frecuentes y cómo responder

Existen algunas preguntas que suelen aparecer en casi todas las entrevistas:

  • Háblame de ti: No repitas tu CV; cuenta tu historia de manera inspiradora, destacando logros y habilidades relevantes.
  • Tus debilidades: Sé honesto y selecciona aspectos que no afecten tus funciones principales, explicando cómo los estás mejorando.
  • Expectativas salariales: Infórmate sobre el mercado antes de dar cifras; muestra interés por la empresa y el puesto antes de hablar de dinero.
  • Por qué te interesa la posición: Muestra entusiasmo por aprender y crecer en este puesto, no solo por un objetivo futuro.
  • ¿Quieres preguntar algo?: Haz preguntas que te permitan conocer la compañía y crear conexión con tu entrevistador, como sobre objetivos del puesto o procesos de integración.
  • Cuando te quedas en blanco: Tómate unos segundos para pensar antes de responder; un silencio breve es mejor que improvisar sin rumbo.

La clave para afrontar con éxito una entrevista no está solo en lo que sabes, sino en cómo te preparas y cómo proyectas tu confianza. Practicar y anticiparse a posibles situaciones te permitirá sacar lo mejor de ti el día que más importa.

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