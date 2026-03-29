La Tierra como nunca antes vista: nuevas imágenes desde la estación espacial

Desde más de 400 kilómetros de altura, la Estación Espacial Internacional (EEI) permite ver la Tierra de una manera única. Recientes fotografías compartidas por astronautas muestran océanos enormes, tormentas que iluminan la noche y ciudades que brillan como pequeñas constelaciones.

Las imágenes tomadas por los astronautas revelan fenómenos naturales espectaculares: tormentas eléctricas iluminando la noche, océanos infinitos con patrones de color, y auroras boreales que parecen danzar sobre la atmósfera.

También hay fotografías que permiten ver los cambios en el planeta —como ríos, deltas, glaciares o zonas afectadas por sequías o incendios— que ayudan a científicos a estudiar el clima y otros procesos naturales.

La tripulación de la ISS no solo trabaja en experimentos científicos, sino que también captura estos momentos visuales desde el espacio y los comparte con el mundo. Las fotos han mostrado huracanes desde arriba, amaneceres y atardeceres que ocurren hasta 16 veces al día por la rapidez de la estación, y paisajes complejos que no se ven desde la superficie.

Para muchos, estas imágenes no solo son hermosas, sino también un recordatorio del valor de nuestro planeta y de la importancia de cuidarlo. Ver la Tierra desde el espacio hace que parezca delicada, única y llena de vida, un lugar que merece protección y respeto.

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