TEMAS DE HOY:
Infanticidio Atraco Cristiano Ronaldo” boliviano

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Ciencia y tecnología

Starlink actualiza su oferta de internet satelital: ¿cuáles son sus nuevos planes?

La empresa SpaceX reorganizó su servicio de Starlink con los paquetes Standard 4 y 4 X, una estrategia que busca simplificar su oferta según velocidad y equipamiento.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/03/2026 19:45

Mundo

Escuchar esta nota

La compañía tecnológica SpaceX ha renovado la forma en que presenta su servicio de internet satelital Starlink, introduciendo dos nuevos paquetes denominados Standard 4 y Standard 4 X. Aunque los nombres sugieren una actualización significativa, en realidad responden a una estrategia de simplificación y segmentación de su oferta residencial.

La nueva nomenclatura busca organizar los planes en función de la velocidad, el tipo de router y la fuente de alimentación, generando expectativas entre los usuarios, pero también algunas dudas sobre compatibilidad y cambios en los equipos incluidos.

Nuevos paquetes y enfoque por tipo de usuario

El paquete Standard 4 corresponde a la cuarta versión de la antena estándar de Starlink y está orientado a usuarios del plan residencial de 100 Mbps. Este incluye un Router Mini, un dispositivo compacto con tecnología Wi-Fi 6 de doble banda, pensado para hogares pequeños o con necesidades básicas de conectividad.

Por su parte, el Standard 4 X está dirigido a usuarios que contratan planes de 200 Mbps o superiores. Este paquete incorpora el Router 3 (antes conocido como Gen 3), que ofrece Wi-Fi 6 de triple banda, mayor cobertura y dos puertos Ethernet LAN adicionales para conectar más dispositivos.

Diferencias técnicas y limitaciones

Uno de los cambios más relevantes está en las fuentes de alimentación. El Standard 4 incluye un sistema con dos puertos PoE (Power over Ethernet), que permite alimentar simultáneamente la antena y el Router Mini. Sin embargo, expertos advierten que este sistema podría ser propietario, limitando el uso de adaptadores de terceros.

En contraste, el Standard 4 X utiliza una fuente de alimentación específica para el Router 3, con un conector distinto y mayor capacidad de conexión mediante puertos Ethernet.

A pesar de estas diferencias, SpaceX asegura que ambos paquetes permiten el uso de routers de otros fabricantes, lo que ofrece cierta flexibilidad a usuarios avanzados.

Actualmente, los paquetes Standard 4 y Standard 4 X no están disponibles para compra directa, sino únicamente bajo modalidad de alquiler junto con la suscripción al servicio.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:30

Uno decide 2026

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:30

Uno decide 2026

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD