Starlink actualiza su oferta de internet satelital: ¿cuáles son sus nuevos planes?

La compañía tecnológica SpaceX ha renovado la forma en que presenta su servicio de internet satelital Starlink, introduciendo dos nuevos paquetes denominados Standard 4 y Standard 4 X. Aunque los nombres sugieren una actualización significativa, en realidad responden a una estrategia de simplificación y segmentación de su oferta residencial.

La nueva nomenclatura busca organizar los planes en función de la velocidad, el tipo de router y la fuente de alimentación, generando expectativas entre los usuarios, pero también algunas dudas sobre compatibilidad y cambios en los equipos incluidos.

Nuevos paquetes y enfoque por tipo de usuario

El paquete Standard 4 corresponde a la cuarta versión de la antena estándar de Starlink y está orientado a usuarios del plan residencial de 100 Mbps. Este incluye un Router Mini, un dispositivo compacto con tecnología Wi-Fi 6 de doble banda, pensado para hogares pequeños o con necesidades básicas de conectividad.

Por su parte, el Standard 4 X está dirigido a usuarios que contratan planes de 200 Mbps o superiores. Este paquete incorpora el Router 3 (antes conocido como Gen 3), que ofrece Wi-Fi 6 de triple banda, mayor cobertura y dos puertos Ethernet LAN adicionales para conectar más dispositivos.

Diferencias técnicas y limitaciones

Uno de los cambios más relevantes está en las fuentes de alimentación. El Standard 4 incluye un sistema con dos puertos PoE (Power over Ethernet), que permite alimentar simultáneamente la antena y el Router Mini. Sin embargo, expertos advierten que este sistema podría ser propietario, limitando el uso de adaptadores de terceros.

En contraste, el Standard 4 X utiliza una fuente de alimentación específica para el Router 3, con un conector distinto y mayor capacidad de conexión mediante puertos Ethernet.

A pesar de estas diferencias, SpaceX asegura que ambos paquetes permiten el uso de routers de otros fabricantes, lo que ofrece cierta flexibilidad a usuarios avanzados.

Actualmente, los paquetes Standard 4 y Standard 4 X no están disponibles para compra directa, sino únicamente bajo modalidad de alquiler junto con la suscripción al servicio.

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