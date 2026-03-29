Arriesgó la vida: Mujer fue atacada por abejas 'asesinas' por salvar a su perro

Una mujer y su perro vivieron momentos de terror tras ser atacados por un enjambre de abejas en el patio trasero de su vivienda, en un hecho que también dejó herido al esposo, quien llegó minutos después e intentó auxiliar a su familia.

Según las imágenes captadas en video, el perro fue el primero en ser rodeado por las abejas, intentando defenderse desesperadamente.

Segundos después, su dueña salió de la vivienda envuelta en una sábana y, en medio del ataque, logró arrastrar a su mascota para cubrirse ambos y protegerse del enjambre.

La situación se agravó cuando el esposo llegó al lugar sin percatarse del peligro y también fue atacado por las abejas, quedando expuesto a múltiples picaduras.

Ambos adultos y el can fueron trasladados de emergencia a un centro médico, donde recibieron atención inmediata, incluyendo inyecciones de adrenalina para contrarrestar la reacción alérgica provocada por las picaduras.

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