Investigan muerte tras presunta falta de atención médica en Cochabamba

El herido fue trasladado a varios centros tras un accidente en motocicleta; la Alcaldía anunció auditoría para esclarecer lo ocurrido.
30/03/2026 10:44
Una persona falleció tras un accidente de motocicleta en Cochabamba, en un caso que es investigado por una presunta falta de atención médica oportuna en distintos centros de salud.
Según el reporte de la Unidad de Bomberos, dos personas resultaron heridas luego de impactar contra un objeto fijo. Ambos fueron trasladados inicialmente al Hospital Cochabamba, donde no habrían sido recibidos en el área de emergencias por razones aún no esclarecidas.
Posteriormente, los heridos fueron llevados al Hospital del Sur, donde tampoco habrían recibido atención. Finalmente, fueron trasladados al Hospital Viedma, donde uno de ellos llegó a fallecer.
El secretario de Salud de la Alcaldía, Aníbal Cruz, informó que se solicitó un informe completo y se inició una auditoría para determinar responsabilidades.
De manera preliminar, indicó que uno de los centros médicos se encontraba saturado, lo que habría impedido la admisión inmediata de los pacientes.
Asimismo, recordó que existe un protocolo de triaje para priorizar la atención de casos graves, procedimiento que presuntamente no se habría cumplido.
