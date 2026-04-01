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Hinchas se congregan en la Catedral de Santa Cruz para pedir por La Verde

La fe se convierte en el jugador número doce mientras la ciudad contiene el aliento esperando un resultado histórico frente a Irak.

Ximena Rodriguez

31/03/2026 21:04

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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A los pies de las imponentes puertas de La Catedral, el fervor futbolístico ha mutado en una sentida vigilia donde la táctica cede su lugar a la oración. Los hinchas, ataviados con los colores nacionales, buscan en la intervención divina el impulso que los jugadores necesitan para lograr un resultado favorecedor en la cancha.

El eco de las súplicas resuena con fuerza en el atrio, donde un ciudadano manifestó: “Pido que todos los jugadores pongan de su parte y que Miguelito haga un gol”. A su lado, la esperanza se multiplica en la voz de una ciudadana que simplemente implora “que demos lo mejor y ganemos”, reflejando el anhelo de todo un país.

Por su parte, otra ciudadana reafirmó la convicción del grupo al asegurar que “aquí estamos con mucha fe, delante de la Catedral, le pedimos al señor que les dé toda la fuerza a los jugadores y ganemos 3 a 1”. Este misticismo previo podrá vivirse intensamente durante la transmisión del encuentro entre Bolivia e Irak, que llegará a las pantallas mediante la señal de Red Uno a las 23:00.

Mira la programación en Red Uno Play

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